Torino, Karamoh “Contento per me e per la squadra”

L'attaccante è stato decisivo nella sfida contro l'Udinese TORINO (ITALPRESS) – "E' stata una partita difficile contro una squadra fortissima. C'erano duelli uno contro uno a tutto campo, penso che noi abbiamo fatto una bella partita e sono contento per me e per la squadra". Parole di Yann Karamoh, attaccante del Torino, decisivo con un suo gol nel match interno vinto 1-0 dai granata con l'Udinese. "Ho passato 6 mesi con la squadra ad allenarmi bene e adesso sento la fiducia del mister e dei compagni che sono importanti per me – spiega l'ivoriano -. Per me adesso è un momento importante, devo fare di più e dobbiamo insieme cercare la possibilità di andare in Europa. Nel campionato ci sono buone squadre, adesso noi dobbiamo fare bene: l'importante è continuare così" spiega Karamoh. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). xc9/pc/red 05-Feb-23 17:38