Udinese, Sottil “Non si può prendere gol così”

Il tecnico dei bianconeri ha sottolineato l'equilibrio del match TORINO (ITALPRESS) – "Ho visto una partita equilibrata all'inizio, poi non è che siamo calati, ma abbiamo sbagliato qualche disimpegno di troppo. Il Torino è una squadra forte con ottimi calciatori, sapevamo di giocare una partita tosta e così è stata". E' l'analisi di Andrea Sottil, allenatore dell'Udinese, dopo la sconfitta incassata dai friulani in casa del Torino. "Il primo tempo era stato equilibrato, 11 tiri a testa, forse loro avevano creato qualche occasione in più. Nel secondo tempo, sul gol, al di là dei millimetri per cui non è fuorigioco, il posizionamento deve essere al contrario: bisogna marcare all'interno e non all'esterno e poi non mettiamo pressione sul cross di Ola Aina. Queste sono le cose che mi fanno arrabbiare, non puoi prendere un gol del genere con così poca pressione sulla palla e un uomo libero in area: è troppo facile" spiega Sottil che però poi ha apprezzato l'atteggiamento della squadra dopo aver incassato l'1-0. "I ragazzi hanno reagito, hanno dato tutto. Chi è entrato ha cercato di dare una svolta, abbiamo avuto delle situazioni dentro l'area e non siamo riusciti a pareggiarla. Ne prendiamo atto, complimenti al Torino e andiamo avanti"."Io vedo che gli episodi ci stanno penalizzando – spiega ancora l'allenatore dell'Udinese -: con il Bologna ci annullano il 2-0 per un millimetro, oggi ci fanno gol per un millimetro. Veniamo però da grandi prestazioni sul profilo dell'attenzione. Non abbiamo preso gol a Genova con la Sampdoria, abbiamo fatto una grande partita con il Verona. Poi di fronte ci sono anche gli avversari, è chiaro che dobbiamo stare più attenti, ma è un peccato quando un episodio porta l'altra squadra in avanti e diventa tutto complicato. Sappiamo che quando non vinci c'è sempre qualcosa di sbagliato che dobbiamo migliorare. Serve personalità per giocare a calcio e stare in determinate posizioni classifica, bisogna avere coraggio e personalità che questa squadra ha sempre dimostrato di avere. In certi frangenti dovevamo essere più presenti nelle situazioni di gioco perché all'interno di questa squadra ci sono, tra giovani e più esperti, giocatori di grande tecnica e personalità con un grande vissuto: questo va messo in campo non solo in fase offendente ma in tutte le situazioni". – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). xc9/pc/red 05-Feb-23 18:26