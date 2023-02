Boninsegna “Milan non pervenuto, l’Inter ha vinto senza faticare”

L'ex bomber nerazzurro: "Mi rivedo in Lautaro, il suo gol è stato splendido" ROMA (ITALPRESS) – "I rimpianti scudetto l'Inter deve averne per la passata stagione, quando perse quel derby in cui era in vantaggio a venti minuti dalla fine. L'anno scorso ha regalato lo scudetto al Milan. Ieri sera il Milan non è pervenuto, se ci fosse stato Prisco, avrebbe detto che il Milan ha mandato a giocare la Primavera. Il Milan non è esistito, l'Inter ha vinto il derby senza fare fatica". Così Roberto Boninsegna, ex grande attaccante dell'Inter, ospite di 'Radio Anch'io Sport', su Rai Radio 1. "Il Milan ha subito la partita e basta, non l'ha giocata. Il derby di ieri dimostra come l'Inter è l'unica squadra che forse può mettere in discussione questo scudetto, anche se il Napoli è staccato di diversi punti. Tutte le altre ormai sono tagliate fuori". Boninsegna si rivede in Lautaro Martinez, ieri decisivo con uno stacco perentorio. "Sì, il mio settore era quello, giocavo sempre come punta di riferimento e davo profondità alla squadra. Lautaro è anche molto bravo di testa pur non essendo molto alto, cerca sempre di rubare il tempo ai difensori e quasi sempre ci riesce. Il suo gol è splendido per come si è attorcigliato con il collo. Quando una punta si esalta, è perché la squadra gioca. Se la squadra non gira, il primo a risentirne è l'attaccante. L'Inter non sta giocando un granché bene, però quelle poche occasioni Lautaro le finalizza". Sul momento della Juventus: "È un anno difficile per i bianconeri, certamente hanno accusato il colpo. Dopo la penalizzazione devono stare attenta perché non è abituata a navigare in queste posizioni, deve uscirne immediatamente". "Meglio Dzeko o Lukaku come partner di Lautaro? Lukaku è un mistero, quando è andato via dall'Inter era uno dei migliori e si è sentita molto la sua assenza. Poi è andato in Inghilterra, è tornato rotto e adesso non riesce a inserirsi e a fare la differenza come prima. Quindi è giusto che giochino Lautaro e Dzeko", conclude l'ex punta mantovana. – Foto Image – (ITALPRESS). mc/red 06-Feb-23 09:36