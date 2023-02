Calcio: Leeds, esonerato il tecnico Jesse Marsch

Fatale la sconfitta col Nottingham Forest LEEDS (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Salta un'altra panchina in Premier League. La sconfitta col Nottingham Forest mette fine all'avventura di Jesse Marsch alla guida del Leeds: ingaggiato nel febbraio dello scorso anno al posto di Bielsa, il 49enne tecnico statunitense aveva conquistato la salvezza all'ultima giornata ma in questa stagione, nonostante i 140 milioni di sterline investiti sul mercato, gennaio compreso, la squadra non ha registrato i progressi attesi. Il Leeds è terz'ultimo con l'Everton (che però ha una gara in più) con 18 punti raccolti in 20 partite e non vince in campionato da sette giornate. A due giorni dal recupero col Manchester United la società ha così deciso di cacciare Marsch, facendo salire a otto i cambi in panchina stagionale in Premier League: prima del Leeds era stata la volta di Bournemouth (O'Neil per Parker), Chelsea (Potter per Tuchel), Brighton (De Zerbi per Potter), Wolverhampton (Lopetegui per Bruno Lage), Aston Villa (Emery per Gerrard), Southampton (Jones per Hasenhuttl) ed Everton (Dyche per Lampard). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 06-Feb-23 16:04