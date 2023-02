Calcio: Milan. Sacchi “Non è più squadra, Pioli? Errore cambiare modulo”

L'ex allenatore rossonero: "L'Inter ha giocato contro uno sparring partner" ROMA (ITALPRESS) – "Il Milan non è più una squadra, soprattutto quello del primo tempo. L'Inter non ha giocato contro un avversario, ma contro uno sparring partner". E' duro, Arrigo Sacchi, nel giudicare il Milan sconfitto ieri sera nel derby contro l'Inter per 1-0 con il gol decisivo di Martinez. "Il Milan ha corso soltanto dietro agli avversari ed è sempre arrivato in ritardo. Mai un accenno di pressing, mai un anticipo, marcature sempre blande – sottolinea a 'La Gazzetta dello Sport' l'ex allenatore rossonero e ct azzurro – Che cos'è successo? Passare alla difesa a cinque ha creato confusione e cancellato gli ultimi anni di lavoro. Questa è la mia idea. È stata inoltre annullata qualsiasi idea di gioco. Quanti tiri in porta ha fatto il Milan nel primo tempo? Zero. È stato un monologo dell'Inter che non ha faticato più di tanto e ha chiuso il primo tempo dominando il campo". Sacchi non trascura le colpe di Pioli: "Ha fatto un grandissimo lavoro, questo non va mai dimenticato. Però nel derby, bisogna essere onesti, con le sue scelte ha cancellato tutto quel lavoro. A mio avviso è un errore cambiare idee e sistema di gioco. È vero che Hernandez e Giroud sono strizzati come limoni, dopo l'avventura al Mondiale, ma questo non significa che si debba modificare il modulo". – Foto Image – (ITALPRESS). mc/com 06-Feb-23 09:34