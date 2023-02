Cremonese, Giacchetta “Abbiamo 17 gare per dimostrare il nostro valore”

Il ds grigiorosso ammette di non essere "del tutto soddisfatto del mercato fatto" CREMONA (ITALPRESS) – "La sconfitta con il Lecce è importante per i risvolti che ha avuto sulla classifica, per quel che riguarda il malumore espresso dai tifosi si giustifica con la nostra situazione e con l'andamento della partita che stavamo disputando". Prima di analizzare il mercato appena chiuso, il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, torna sul ko nello scontro diretto casalingo contro i salentini. Del resto l'ambiente grigiorosso puntava molto sulla sessione invernale della campagna acquisti, ma con grande onestà il ds della Cremo ammette che sperava in qualcosa di meglio. "Non siamo soddisfatti completamente di come si è concluso il mercato. C'era la necessità di fare degli inserimenti per migliorare la qualità della rosa in certi ruoli. Cercavamo un centrocampista e un attaccante, oltre agli ottimi inserimenti di Ferrari e Benassi. La nostra idea di partenza era questa. Nei ruoli la stessa idea è stata condivisa con il nuovo allenatore Ballardini. Abbiamo cercato di portare avanti queste soluzioni, alcune sono andate a buon fine, altre no. Noi avevamo puntato diversi giocatori, onestamente. Con Shomorudov avevamo la sua disponibilità, avevamo parlato con lui personalmente, era favorevole anche per il nuovo allenatore che l'aveva allenato in passato, poi le cose sono cambiate". Tante uscite per "snellire la rosa" a disposizione di Ballardini, secondo parte della critica chiamato in colpevole ritardo al osto dell'esonerato Alvini. "Quello che abbiamo vissuto è stato riconosciuto da tutti: alla Cremonese mancavano i punti ma non le prestazioni. Considerato tutto abbiamo voluto premiare l'idea che stava portando avanti l'allenatore perchè pensavamo che con la sosta si potesse amalgamare di più il gruppo, sapendo che saremmo dovuti andare sul mercato. Le prestazioni negative con Verona e Monza hanno fatto venire meno la certezza che avevamo avuto fino a quel momento. Abbiamo preso questa decisione, poi oggi a posteriori è più semplice, ma questa è stata la logica". Decisioni collettive e che coinvolgono ovviamente anche un dirigente sperto come Ariedo Braida. "Con lui c'è un bellissimo rapporto. Al di là dei ruoli che sono distinti, c'è grande ammirazione e c'è grande disponibilità nel ricevere consigli e ascoltare le sue esperienze, non c'è nessuna situazione negativa in particolare. Ariedo è consigliere strategico della proprietà, quindi tutto quello che magari viene deciso dal ds viene passato a lui che lo riferisce alla proprietà. Il confronto c'è sempre, una forma di rispetto per l'età e per l'esperienza che ha lui". Al netto della classifica, la Coppa Italia sta dando soddisfazioni. L'arrivo di Ballardini ha dato concretezza e bisognerà tenerne conto per il futuro. "Mancano 17 partite alla fine del campionato, la classifica è quella che è, siamo in fondo, la casella delle vittorie è a zero ed è la realtà. Così com'è un'altra realtà che la Cremonese è in semifinale di Coppa Italia con gli stessi giocatori. Quindi non è tutto nero neppure il nero. Ballardini ha avuto un impatto molto positivo, ha un contratto per questa stagione e per la prossima, ma noi siamo concentrati sull'oggi e vogliamo portare dignità alla Cremonese in Serie A, alla proprietà, ai tifosi. In campionato siamo al di sotto di quello che abbiamo fatto vedere in Coppa Italia, se abbiamo eliminato Napoli e Roma qualcosa abbiamo. In campionato è andata male finora, ma crediamo ancora di poter dare di più e in 17 partite di campionato abbiamo la possibilità di dimostrarlo. Il campionato di A è difficile, severo, competitivo: abbiamo perso diverse partite per degli episodi che non abbiamo saputo gestire o leggere. Dico nulla di diverso da quello che hanno sempre detto tutti, ovvero che la Cremonese propone un bel gioco, merita più punti di quelli che ha e qualche vittoria". – foto Image – (ITALPRESS). ari/red 06-Feb-23 16:15