Milano-Cortina: Sala “Continuo a essere ottimista, istituzioni compatte”

"Al di là delle opere le Olimpiadi hanno un grande senso sociale e culturale". MILANO (ITALPRESS) – "Mi pare che la cosa positiva sia la compattezza di tutte le istituzioni come oggi, il fatto che il governo è entrato con decisione in questa partita. È una governance che mi da' fiducia, per cui io continuo ad essere ottimista, noi faremo la nostra parte. Nel nuovo Cda ci sono persone molto competenti, non faremo solo un'opera di vigilanza, ma di aiuto operativo. Dopodiché al di là delle opere le Olimpiadi hanno un grande senso sociale e culturale. E su questo c'è molto da fare, anche se probabilmente si scatenerà tutto nell'ultimo anno". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in occasione dell'alzabandiera in piazza Duomo, a tre anni esatti dall'inizio dei Giochi Invernali del 2026. "Abbiamo avuto problemi legati ad alcune questioni giudiziarie, che poi si sono risolte bene, e al costo delle opere. Però si sta rivedendo tutto, in particolare il Pala Italia, che poteva essere a rischio, e chi lo deve realizzare garantisce che è tutto sotto controllo" ha aggiunto a chi gli chiedeva a che punto fosse il cronoprogramma delle opere legate alle Olimpiadi. A proposito della pista di pattinaggio di velocità, alla ricerca di una nuova sede dopo la rinuncia di Baselga di Pinè, a chi gli chiedeva se potesse essere ospitata da Milano, ha risposto: "Sì, io lo spero, perché credo che sia giusto, che sia un buon premio anche per la costanza di Milano. Credo che si debba esaminare prima quei luoghi e quelle città che hanno partecipato dall'inizio a questa avventura olimpica. Non abbiamo voluto avere un atteggiamento totalmente di chiusura verso Torino, però prima devono essere le città che c'erano all'inizio a dire se possono farlo o no. Se non si potesse, un aiuto potrebbe essere utile". A chi gli chiedeva se una possibilità possa essere la Fiera di Rho, Sala ha aggiunto: "Ci sono varie ipotesi su cui si sta lavorando, certamente quella è un'ipotesi accreditata. Però bisogna fare una cosa che abbia senso anche dal punto di vista economico finanziario". Esclusa, invece, l'ipotesi Arena: "No, troppo complesso, all'aperto non si può e coprirla costerebbe tutto". – foto Italpress – (ITALPRESS). trl/gm/red 06-Feb-23 12:38