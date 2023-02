Volley: Cev Cup. Domani Piacenza a Montpellier per andata dei quarti

La presidente Curti: "La manifestazione è uno dei nostri obiettivi stagionali" PIACENZA (ITALPRESS) – La Bluenergy Daiko Volley Piacenza torna protagonista in campo europeo: domani, martedì (ore 20.30), alle ore 20.00 affronterà in terra francese il Montpellier HSC VB nella gara di andata dei quarti di finale della Cev Volleyball Cup. Arbitri della gara Konstantinos Voudouris (Grecia), Raquel Portela (Portogallo). La squadra biancorossa è da domenica sera in Francia per allenarsi al Palais Des Sports Jacques Chaban Delmas di Castelnau-Le-Lez, il palasport che domani la vedrà protagonista nella settima uscita europea della sua breve storia societaria. "La Coppa Cev è una manifestazione a cui teniamo parecchio, è uno degli obiettivi stagionali e quindi mi aspetto che anche in questo turno la squadra possa dare il meglio di sé e continuare la sua corsa in Europa – ha detto la presidente del club emiliano, Elisabetta Curti – È un periodo ricco di impegni, tante gare ci aspettano ma sono fiduciosa perché vedo la squadra in crescita". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 06-Feb-23 13:06