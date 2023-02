Bonaccini “Tour 2024 ricorderà Pantani a Cesenatico”

Il presidente dell'Emilia Romagna e il sindaco di Firenze hanno firmato il protocollo per la Grand Depart del Tour 2024. ROMA (ITALPRESS) – "Io vengo dall'unica regione al mondo che porta il nome di una strada. Le ruote sono di casa, da noi. E' una terra abituata ad arrivi, partenze e ospitalità. Siamo anche l'unica regione in orizzontale, se ti vuoi muovere per l'italia o per l'Europa devi passare per l'Emilia Romagna". Con queste parole, il presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha commentato l'inizio del Tour de France 2024 in Italia durante la presentazione a Roma, presso Palazzo Farnese. "Ospitare le prime tappe nella nostra regione è un'occasione assoluta – ha aggiunto Bonaccini – Ricorderemo Pantani a Cesenatico. Investiamo tantissimo nel bike tourism e questo evento sarà una grande festa popolare, per far conoscere al mondo i nostri territori". "Vogliamo fare del Tour de France un'opportunità per accendere i riflettori del mondo sul ciclismo italiano. Il ciclismo è lo sport più praticato tra tutte le discipline sportive, includendo anche chi lo fa per passione a livello amatoriale. Vorremmo utilizzare il Tour per un progetto che guardi alla bicicletta a 360 gradi, visto che tutte le città coinvolte investono sulla mobilità sostenibile. La Gran Depart del Tour è un evento storico" ha dichiarato Dario Nardella, sindaco di Firenze, durante la firma del protocollo d'accordo per l'organizzazione del Grand Départ del Tour in Italia. – foto agenzia fotogramma.it – (ITALPRESS). spf/ari/red 07-Feb-23 12:09