Calcio: Mondiale Club. Ancelotti “Vogliamo tornare a Madrid col titolo”

Domani la semifinale contro l'Al-Ahly: "Un club storico", dice il tecnico dei blancos RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – "Il torneo è ben organizzato, lo stadio è molto bello, il terreno di gioco è in buone condizioni e il Marocco ha dimostrato di amare il Real, noi siamo felici di giocare qui, siamo motivati e ora vogliamo tornare a Madrid con il titolo". Con questo spirito, il tecnico dei blancos, Carlo Ancelotti e i suoi campioni si approcciano al Mondiale per club. Domani gli spagnoli affrontano gli egiziani dell'Al-Ahly nella semifinale della competizione Fifa e dovranno rinunciare a giocatori importanti come Courtois, Benzema e Militao. "Sono rimasti a Madrid per curarsi, ma se saranno pronti giovedì ci raggiungeranno e magari sabato (in programma entrambe le finali, ndr) saranno a disposizione", spiega Ancelotti che considera il Mondiale per club: "Un evento molto importante. Essere qui significa aver fatto molto bene, poi qui abbiamo trovato molti tifosi del Real Madrid e faremo di tutto per dare loro gioia. È l'occasione per finire bene quello che abbiamo fatto la scorsa stagione e prepararci con entusiasmo per ciò che verrà dopo". In Spagna si parla molto degli episodi di razzismo ai danni di Vinicius, il giocatore maggiormente preso di mira dai tifosi avversari. "Io mi e vi chiedo quale sia il problema: Vinicius? I compagni di squadra? Da cosa deve difendersi? Il problema non è lui, ma del calcio spagnolo e va risolto. Vinicius non è il colpevole, è vittima di qualcosa che non capisco", spiega Ancelotti che poi, tornando a parlare di Mondiale per club, si concentra sull'Al-Alhy definendola: "Una delle storiche squadre del calcio mondiale. È una squadra ben organizzata e di qualità. Sarà una partita equilibrata. Con la storia che ha il club è normale che abbiano tanti tifosi al loro fianco. Sarà uno spettacolo su tutti i fronti", dice il tecnico italiano che sull'ambiente 'blanco' dice: "Le aspettative sono sempre molto alte e bisogna far tutto al meglio, penso che la squadra stia crescendo nonostante la sconfitta di domenica scorsa in casa del Maiorca che ci ha fatto male. Abbiamo avuto infortuni, ma non solo noi, perché il calendario è pessimo. Però noi siamo ottimisti, faremo bene". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 07-Feb-23 13:43