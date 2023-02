Calciomercato: ManCity. Bernardo Silva priorità Psg, Mbappé lo aspetta

Il portoghese, cercato anche dal Barça, ha un contratto fino al 2025 con i Citizens PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Bernardo Silva è l'obiettivo numero uno per il Psg. Secondo il sito Le10Sport il club parigino, dopo aver fallito l'assalto l'estate scorsa per il no di Pep Guardiola e del Manchester City, tornerà alla carica. Il centrocampista portoghese è molto apprezzato da Luis Campos, consigliere tecnico del club, ma anche da Kylian Mbappè che con Bernardo Silva ha giocato nel Monaco. Il 28enne giocatore, al City ormai da sei stagioni, ha un contratto fino al 2025 ma avrebbe già fatto capire che è pronto a lasciare la Premier League. Su di lui, però, c'è anche il Barcellona. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 07-Feb-23 13:58