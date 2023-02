Ciclismo: Nardella “Tour de France a Firenze per progetto sulla bici”

FIRENZE (ITALPRESS) – "Vogliamo fare del Tour de France un'opportunità per accendere I riflettori del mondo sul ciclismo italiano. Il ciclismo è lo sport più praticato tra tutte le discipline sportive, includendo anche chi lo fa per passione a livello amatoriale. Vorremmo utilizzare il Tour per un progetto che guardi alla bicicletta a 360 gradi, visto che tutte le città coinvolte investono sulla mobilità sostenibile. La Gran Depart del Tour è un evento storico". Lo ha dichiarato Dario Nardella, sindaco di Firenze, durante la firma del protocollo d'accordo per l'organizzazione del Grand Départ del Tour in Italia a Palazzo Farnese. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/ari/red 07-Feb-23 12:01