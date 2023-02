Motomondiale: Pirro su Ducati più veloce terzo giorno Shakedown Sepang

Il pilota del team di Borgo Panigale ha fatto segnare 1'59"803 ROMA (ITALPRESS) – Si è concluso dopo tre giorni (l'ultimo senza pioggia) a Sepang lo Shakedown test di Motogp, che precede la sessione di test ufficiali. Michele Pirro su Ducati ha fatto segnare il miglior tempo in 1'59"803. Il pilota del team di Borgo Panigale ha lavorato con il pacchetto aerodinamico aggiornato per il 2023. In casa Yamaha, dopo aver fatto tutto da solo nei primi due giorni, Cal Crutchlow ha avuto al suo fianco il collega collaudatore Katsuyuki Nakasuga, entrambi impegnati sul nuovo cupolino e sull'ultimo parafango. A bordo pista anche il campione del mondo 2021 Fabio Quartararo, che ha visto Crutchlow segnare 335 km/h, cinque in più del francese nel Gran Premio dello scorso anno e otto in più di Yamaha nei test di Sepang del 2022. Per la Ktm, Dani Pedrosa ha lavorato molto sul nuovo pacchetto aerodinamico. Il campione del mondo Moto2 Augusto Fernandez (GASGAS Factory Racing Tech3) ha completato tre giorni positivi di test con un quarto posto nell'ultima giornata, il suo miglior tempo in 2'00"482. Infine, Lorenzo Savadori su Aprilia ha lavorato ancora sul nuovo pacchetto aerodinamico della carenatura anteriore ed è stato impegnato anche nella preparazione delle moto di Aleix Espargaro e Maverick Viñales in vista dei test ufficiali che inizieranno venerdì. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 07-Feb-23 13:55