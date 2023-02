Scherma: Venerdì a Torino presentazione della nuova maglia azzurra

Federscherma e Kappa presenteranno la divisa per i Mondiali del 2023 e le qualifiche per i Giochi ROMA (ITALPRESS) – Venerdì 10 febbraio, alle ore 17.00, presso il Pala Alpitour di Torino, la Federazione Italiana Scherma e lo sponsor tecnico Kappa presenteranno la nuova "maglia azzurra" di rappresentanza che condurrà le Nazionali ai Mondiali 2023 e alla Qualifica per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. La nuova collezione Kappa EROI dedicata alle Federazioni sarà svelata ufficialmente in conferenza stampa proprio nella location del Gran Prix di fioretto "Trofeo Inalpi", la gara più importante del Circuito di Coppa del Mondo per la specialità organizzata in Italia, che prenderà il via proprio in quella giornata con le fasi preliminari della prova femminile, continuando poi il sabato con l'inizio della competizione maschile e per concludersi domenica con il clou dei tabelloni principali. Alla conferenza stampa prenderanno parte, tra gli altri, il presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, rappresentanti dell'azienda Kappa, una nutrita delegazione delle due squadre italiane di fioretto (maschile e femminile) campioni del mondo in carica, gli atleti che saranno poi in pedana nel Gp di Torino guidati dal commissario tecnico Stefano Cerioni, e anche esponenti della Nazionale di scherma paralimpica. "La nuova collezione 'Eroi' per le Federazioni – sottolinea una nota – testimonia ancora una volta il legame indissolubile di Kappa con il mondo dello sport, all'alba di un anno importantissimo per la scherma azzurra, che vedrà l'Italia ospitare i Campionati Mondiali 2023 sia olimpici a Milano (dal 22 al 30 luglio) che paralimpici a Terni (dal 2 all'8 ottobre)". – Foto ufficio stampa Federscherma – (ITALPRESS). ari/com 07-Feb-23 12:03