Tennis: Torneo Cordoba. Darderi vince al debutto, al 2° turno con Baez

L'italo-argentino ha battuto in due set il francese Hugo Gaston CORDOBA (ARGENTINA) (ITALPRESS) – Prima qualificazione per il tabellone di un torneo ATP e prima vittoria per Luciano Darderi. Il 20enne italo-argentino ha battuto 6-4, 6-3 il francese Hugo Gaston, numero 101 Atp, nel primo turno del main draw dell'ATP 250 di Cordoba. Prossimo avversario per Darderi l'argentino Sebastian Baez, numero 47 del mondo e quarta testa di serie del torneo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 07-Feb-23 08:45