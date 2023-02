Tennis: Torneo Linz. Bronzetti esce di scena al primo turno

La riminese, n.66 Wta, si è arresa in tre set alla russa Potapova LINZ (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Lucia Bronzetti esce di scena al primo turno all'"Upper Austria Ladies Linz", Wta 250 con un montepremi di 235.238 dollari, che si sta disputando sul veloce indoor della "TipsArena" della città austriaca. La 24enne tennista romagnola, n.66 Wta, si è arresa all'esordio alla russa Anastasia Potapova, n.44 del ranking ed ottava favorita del seeding, vincente in tre set con il punteggio di 2-6 6-3 6-4, maturato in due ore e 9 minuti di gioco. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 07-Feb-23 18:20