Calcio: Breda “Trovato bel gruppo, ora l’Ascoli deve diventare squadra”

Presentato il nuovo tecnico che ha preso il posto dell'esonerato Bucchi ASCOLI PICENO (ITALPRESS) – L'Ascoli riparte dal nuovo allenatore Roberto Breda chiamato a risollevare le sorti della squadra in caduta libera (1 punto in 5 giornate) e ormai scesa ai margini della zona play out. E' stato presentato questa mattina dal dg Domenico Verdone e dal ds Marco Valentini. "Ringrazio la società e tutti per la fiducia per una sfida che volevo – dice Breda -. Il mio campionato di riferimento è stato sempre la serie B. Quando stai fuori, studi tutte le situazioni e quella di Ascoli per potenziale, piazza e tantissime cose era quella che volevo. Ho trovato un club molto organizzato e un gruppo di qualità, gamba e bravi ragazzi. Da buon gruppo dobbiamo diventare una squadra e questo è il mio lavoro. Non è scontato, ma quando ci sono i presupposti che ci sono qua, da professionista bisogna pretenderlo". In classifica i bianconeri sono scivolati al 13esimo posto, lontani dalla zona play-off e con un solo punto di margine sui play-out. "E' una graduatoria particolare, in un anno difficile perché non si sa chi va sotto. A me piace lavorare su due cose: il processo di crescita del gruppo e sulla partita che dovrà venire. Il resto non conta niente. Bisogna cambiare rotta e dare un'impronta diretta al nostro campionato". Per Breda è in arrivo subito una sfida molto delicata contro il Perugia dell'ex Castori. "Il Perugia è in forma, ma noi siamo noi – continua Breda -. Non ci sono alibi, va trasformata ogni situazione in una opportunità di crescita. L'idea è di lavorare su due aspetti tattici, dall'ultimo usato al 4-3-1-2 utilizzato in passato. I ragazzi li ho trovati molto ricettivi, ma il campo ci dirà come stanno. Non mi piace cambiare mille cose, ma trovare un paio di alternative in base agli avversari e all'impronta tattica o al momento della gara e lo stato di forma di chi ci sta di fronte". "E' un periodo difficile per tutti noi – ha detto il dg Verdone – e questo è un motivo di stimolo per ricominciare il cammino intrapreso la scorsa stagione. Ringrazio Bucchi e lo staff per l'impegno e do il benvenuto a Breda. Dal primo colloquio ha dimostrato grande voglia ed equilibrio nel comprendere peso e valore di questo club così storico". "Riparto dal 90° di Cittadella – ha aggiunto il ds Valentini -, lì c'è stata la consapevolezza di dover fermare l'emorragia che si era formata e ci siamo messi subito alla ricerca del nuovo mister. È stato toccato il fondo perché ho visto una squadra impaurita. Dobbiamo riprendere la nostra identità che si è smarrita. Abbiamo scelto Breda perché ci ha dato la sensazione di essere preparato, motivato e conoscitore della categoria e della squadra, oltre che esperto delle situazioni di subentro". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). rpi/ari/red 08-Feb-23 15:49