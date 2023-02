Calcio: Croazia. Morto l’ex ct Blazevic “Il più grande, unico in tutto”

"L'allenatore degli allenatori" scrive la Federazione ricordando il ct che portò la Croazia al 3° posto ai Mondiali del 1998 ZAGABRIA (CROAZIA) (ITALPRESS) – Il calcio croato piange la scomparsa di Miroslav Blazevic. L'ex ct, che nel 1998 portò la Croazia sul podio ai Mondiali di Francia, è scomparso all'età di 87 anni (ne avrebbe fatti 88 venerdì 10 febbraio). "Noi gente di calcio egoisticamente lo ricorderemo per i magnifici risultati che lo hanno reso l'allenatore di tutti gli allenatori" scrive la Federazione sul proprio sito internet, per poi definirlo "il più grande ammaliatore del calcio croato", aggiungendo che ha saputo "conquistare il cuore di tutti con la sua immediatezza e il suo umorismo contagioso, a cui non ha rinunciato nemmeno con l'aggravarsi della malattia. Era unico e irripetibile in tutto e per tutto", scrive la Federazione. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). ari/red 08-Feb-23 13:28