Calcio: Juventus. Escluse fratture alla caviglia per Miretti

Buone notizie per il centrocampista bianconero dopo l'infortunio di ieri a Salerno TORINO (ITALPRESS) – Buone notizie per la Juventus di Massimiliano Allegri, sospiro di sollievo per Fabio Miretti. Poche ore dopo il successo di ieri sera in casa della Salernitana, il club bianconero ha reso noto che il centrocampista "a seguito della distorsione della caviglia sinistra, è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|Medical che hanno escluso fratture e il calciatore inizierà l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica". Miretti ieri è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco in barella al 43° del primo tempo, al suo posto in campo Fagioli. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 08-Feb-23 11:49