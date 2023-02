Calcio: Napoli, De Laurentiis “Osimhen non è in vendita”

In Champions c'è l'Eintracht: "Non lo sottovaluteremo, sfida da 50 e 50" NAPOLI (ITALPRESS) – "Osimhen non è in vendita. I nostri giocatori sono richiesti ma non devo vendere nessuno perchè non abbiamo debiti". Aurelio De Laurentiis blinda i suoi gioielli. Intervistato dalla "Sport Bild", il presidente del Napoli esalta la stagione dei suoi, con uno scudetto sempre più vicino ("Se hai una buona squadra, in una società sana e con un grande allenatore, perché dovresti crollare? Non c'è motivo per cui dovremmo perdere terreno") e con ambizioni anche europee. "Abbiamo una squadra forte, credo che il Napoli possa vincere la Champions League", si sbilancia il massimo dirigente dei partenopei, consapevole però degli ostacoli che attendono la banda Spalletti, a partire dall'Eintracht. "E' una doppia sfida da 50 e 50 – sottolinea – Non dobbiamo pensare di essere migliori dell'Eintracht. La loro ascesa in questi anni è stata straordinaria, sono ai massimi livelli in Germania e in Europa, hanno degli ottimi dirigenti". De Laurentiis ammette che al momento del sorteggio "la prima reazione è stata che non era un accoppiamento particolarmente difficile ma in realtà lo è e lo dimostra il fatto che stanno lottando per il titolo. La sfida col Barcellona della scorsa stagione la dice lunga – il riferimento all'impresa dell'Eintracht in Europa League – dato che in pochi avrebbero scommesso su di loro. Non commetteremo lo stesso errore che ha commesso il Barça". – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/red 08-Feb-23 14:28