Calcio: Piccoli e Vignato “Empoli piazza giusta per la nostra crescita”

"Voglio dimostrare che sono pronto per essere un giocatore competitivo", dice il centravanti EMPOLI (ITALPRESS) – "Sono contentissimo di essere qui, per me è veramente una grande opportunità, ho subito detto sì al mio procuratore perché in questa piazza così importante sono cresciuti e migliorati molti giovani, secondo me può essere l'esperienza giusta per il mio percorso e la mia crescita". In queste parole tutto l'entusiasmo di Roberto Piccoli, centravanti arrivato a gennaio dal Verona e che è sempre stato considerato una grande promessa. "Ho appena compiuto 22 anni, ho già vissuto varie esperienze e mi sento pronto a fare quel passo per diventare un calciatore che può competere tranquillamente nel campionato italiano. Sono stato bene in due società importanti come Genoa e Verona, mi dispiace non essere riuscito a esplodere, ma adesso sono nella piazza giusta per la mia carriera", spiega l'attaccante che va a rinforzare un reparto che ha ritrovato anche qui a gennaio Ciccio Caputo. "E' importante avere un giocatore di esperienza che ha giocato tanti anni ad altissimo livello, poi è sempre bello vedere Ciccio quando gioca", spiega Piccoli che, riguardo alle sue caratteristiche, dice: "Mi piace giocare a due, però anche fare reparto da solo. Attacco molto spesso la profondità e mi piace sentire la porta". L'Empoli ha deciso puntare su un altro giovane importante come Emanuel Vignato, in azzurro in cerca di riscatto. "A Bologna nel primo anno giocavamo con un modulo che mi si addiceva di più, poi nella seconda stagione abbiamo cambiato disposizione tattica e mi sono trovato a giocare da mezzala o da quinto – spiega il classe 2000 -. Empoli è una grande opportunità, qui si gioca un calcio molto propositivo, palla a terra, si punta sull'1-2, è uno stile di calcio che mi piace e mi si addice. Mi trovo bene sia da trequartista sia come esterno. Qui mi auguro di giocare il più possibile, dato che a Bologna negli ultimi sei mesi ho avuto poco spazio. Avere giocatori forti come Pjaca e Baldanzi nel mio ruolo, sicuramente mi può aiutare. Fisicamente sto bene, mi sono sempre allenato e voglio far bene in questi sei mesi, anche per ritrovare qualche certezza che è venuta meno in questo ultimo periodo. Sono qui per dare il mio contributo all'Empoli". Prossimo impegno il match di sabato contro lo Spezia. "Sarà una partita molto difficile, affrontiamo una squadra fisica che verrà qui per lottare e dare il massimo, ma anche per noi una vittoria sarebbe importante per riscattare la sconfitta di Roma. Per quanto mi riguarda spero possa essere la gara del mio esordio". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 08-Feb-23 16:23