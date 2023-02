Motomondiale: Honda. Marquez “Test Sepang ci dirà a che punto siamo”

Il Cabroncito: "Mi sono allenato molto per farmi trovare pronto" SEPANG (MALESIA) (ITALPRESS) – "E' stato un buon inverno, mi sono allenato molto per essere pronto e iniziare l'anno nel miglior modo possibile. Sarà anche bello rivedere la squadra ma la cosa più importante è vedere come ha lavorato la Honda e iniziare a capire a che punto è la moto e a che punto siamo. Non vedo l'ora di prendere parte al test e tornare in sella". A parlare è Marc Marquez, fra i protagonisti più attesi a Sepang dove, da venerdì, si alzerà il sipario sulla stagione 2023 del motomondiale con una tre giorni di test. Per il Cabroncito anche un nuovo compagno di box, Joan Mir, sbarcato in Honda dopo l'addio al paddock della Suzuki. "E' tempo di tornare in pista – le sue parole – Sono entusiasta di riprendere in mano la Honda e guidare di nuovo la RC213V. A Valencia abbiamo iniziato a imparare alcune cose, adesso è il momento di lavorare col team per continuare la fase di adattamento in vista della sfida che ci attende". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 08-Feb-23 13:29