Nessuno come King James, ma Oklahoma macchia la notte del record

I Lakers perdono una partita importante in chiave play-in nonostante i 38 punti di LeBron LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – C'è un motivo se lo chiamano da sempre il Prescelto. In pochi, però, avrebbero immaginato che un giorno lui, King James, si sarebbe spinto così avanti andando anche oltre al mito, aggiungendo la parola assoluta alla definizione di leggenda. Lo era già LeBron James, ma adesso ancor di più. Nessuno come lui nella storia e chissà per quanto tempo sarà così visto che Kareem Abdul-Jabbar si è visto soffiare, in presenza, un primato che durava dal 1989, ovvero da quando il re del 'gancio cielo' chiuse la sua straordinaria carriera fermandosi a 38.387 punti. Ora, almeno per qualche ora, il nuovo record di punti nella storia Nba è di 38.390. Il numero 6 dei Lakers, destinato a incrementare di gran lunga la cifra, ha fissato il nuovo limite questa notte alla fine del terzo quarto giocato in casa contro gli Oklahoma City Thunder. Al punto numero 36 di una prestazione alla fine da 38, gli abirtri hanno fermato il match per permettere a Kareem Abdul-Jabbar e al commissario Nba, Adam Silver, di celebrare il Prescelto. "The Captain" ha consegnato a LeBron il pallone del 36esimo punto, lui, commosso, lo ha abbracciato e ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo miglior marcatore nella storia della National Basketball Association. "Per me è uno onore essere qui davanti a Kareem e chiedo ai fantastici tifosi dei Lakers, a cui va il mio grazie di tutto, di dedicargli la standing ovation che merita – le sue parole -. Ringrazio voi tifosi, mia madre, mia moglie, i miei figli, tutta la mia famiglia, i miei amici, non sarei mai quello che sono senza di voi. Ringrazio tutti, la NBA, Adam Silver senza dimenticare il grande David Stern, per avermi consentito di realizzare i miei sogni, ma mai avrei pensato di fare qualcosa del genere". Probabilmente non lo aveva immaginato nessuno, anche se il suo straripante talento è subito saltato agli occhi. Complimenti, elogi e messaggi d'affetto da ogni parte del mondo, in particolare dai suoi attuali colleghi, anche avversari e rivali, e dalle stelle del passato, senza dimenticare il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. "Congratulazioni LeBron. Con tutto il tuo cuore e tutta la tua anima hai battuto un record incredibile. Hai alzato la posta in gioco e soprattutto, come Kareem, Bill Russell e altri prima di te, sei stato un'ispirazione per la nazione, l'esempio di chi vuole migliorare sempre e mantenere pienamente le sue promesse", le parole del presidente Usa. C'è un però nella notte dei record e riguarda i suoi Lakers, sconfitti in casa in un match molto importante in chiave play-in che Oklahoma vince 133-130 scavalcando LeBron e compagni in classifica. LeBron, come detto, mette a referto 38 punti, quelli che gli permettono di toccare quota 38.390 e di entrare nel mito, ma non basta così come non sono sufficienti i 27 punti, dalla panchina, di Westbrook. Vincono i Thunder con Shai Gilgeous-Alexander che fa registrare al suo attivo 30 punti. In tutto sei le gare disputate in una notte storica. In campo anche Paolo Banchero. L'italo-americano mette a referto 16 punti, 8 rimbalzi e 5 assist nella sconfitta che i suoi Orlando Magic incassano in casa contro i New York Knicks (102-98). Negli altri match vittorie per Phoenix Suns (116-112 contro Brooklyn Nets con 36 punti e 15 rimbalzi per Ayton), Pelicans (116-107 contro Atlanta), Memphis Grizzlies (104-89 contro i Bulls con 34 punti per Morant) e Denver Nuggets (146-112 contro Minnesota Timberwolves con la tripla doppia da 20 punti, 12 rimbalzi e 16 assist di Jokic). – foto Image – (ITALPRESS). ari/red 08-Feb-23 10:21