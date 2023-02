Volley: Allianz Milano. Rinnovo biennale per Yuki Ishikawa

"E' un giocatore determinante per il futuro di Milano", dice coach Piazza MILANO (ITALPRESS) – L'Allianz Powervolley Milano ha ufficializzato il rinnovo contrattuale per le prossime due stagioni sportive di Yuki Ishikawa. Da ben 8 anni in Italia (il settimo consecutivo), per il numero 14 di Milano il futuro è ancora a tinte bianco blu; lo schiacciatore nipponico, infatti, vestirà per la quarta stagione consecutiva la maglia dell'Allianz Powervolley, maglia con cui ha giocato finora 67 partite collezionando 820 punti, una conferma fondamentale nello scacchiere tattico di coach Piazza. "Sono molto contento di rimanere a Milano anche l'anno prossimo – commenta Ishikawa – mi trovo molto bene con la società e la città per me è bellissima, quindi sono molto felice. Stiamo disputando un buon campionato, mi ricordo la mia prima volta a Milano e da allora sono migliorato molto, sono cresciuto anno dopo anno e voglio continuare a lavorare per alzare ancora di più l'asticella anche la prossima stagione". Soddisfatto coach Piazza che commenta così il rinnovo dell'atleta del Sol Levante: "Sono molto felice in primo luogo perché in questa stagione sta facendo vedere delle ottime cose, sta migliorando di anno in anno. Secondo me è un giocatore determinante per il futuro di Milano, ha ricevuto parecchie offerte ma ha deciso di rimanere con noi, indice del fatto che vuole lasciare un segno con una squadra come quella di Milano". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 08-Feb-23 11:20