Bagnaia riparte da Sepang “Ho lavorato sodo per arrivare pronto”

Il campione del mondo risale sulla sua Ducati per una tre giorni di test SEPANG (MALESIA) (ITALPRESS) – La difesa di quel numero 1 da sfoggiare con orgoglio sulla sua rossa parte da Sepang. Da domani la pista malese ospiterà una tre giorni di test ufficiali in vista della nuova stagione e Pecco Bagnaia si ripresenterà in sella alla nuova Desmosedici GP in configurazione 2023 da campione del mondo. Il pilota torinese farà tesoro anche dei dati raccolti nei giorni scorsi, durante lo shakedown riservato ai piloti collaudatori e ai debuttati nella classe regina, da Michele Pirro (oltre 170 giri e l'unico a scendere sotto il muro dei 2 minuti). "Sono contento di tornare finalmente in pista sulla mia Desmosedici GP – confessa Bagnaia – Durante questo inverno mi sono preparato molto, allenandomi costantemente per arrivare pronto a questa stagione. Ora ci aspettano tre giornate di test molto impegnative ed importanti. Avremo molto lavoro da fare e sarà importante riuscire a smarcare subito alcuni punti per evitare di commettere errori. Speriamo il meteo sia dalla nostra parte e ci permetta di sfruttare al 100% il tempo a nostra disposizione". A Sepang, al debutto sulla Ducati ufficiale, il nuovo compagno di squadra, Enea Bastianini. "Finalmente torniamo in pista per i primi test del 2023 e sono davvero entusiasta – le sue parole – Saranno tre giornate davvero importanti, che mi permetteranno anche di conoscere meglio la mia nuova squadra, con la quale ho già rotto il ghiaccio nel primo test di Valencia lo scorso anno. Io e Pecco collaboreremo per cercare di portare avanti il più possibile il nostro programma di test e individuare subito la strada da seguire per arrivare pronti al prossimo test in Portogallo, che precederà la prima gara dell'anno a Portimão". 09-Feb-23