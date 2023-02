Calcio: Report Fifa, mercato gennaio da record, spesi 1,46 mld di euro

In testa i club inglesi che hanno investito quasi 840 milioni ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Un calciomercato da record a gennaio. La Fifa ha pubblicato il suo tradizionale report sulla sessione invernale che ha fatto registrare dati inediti: 4.387 trasferimenti, una quota mai raggiunta da quando a Zurigo hanno iniziato a monitorare, nel 2010, i movimenti di mercato. Una crescita del 14,4% rispetto al 2022, a cui corrisponde anche un aumento della spesa: lo scorso mese i club hanno toccato quota 1,46 miliardi di euro, 214 milioni in più rispetto al record stabilito nel 2018, +49,4% se paragonato a gennaio 2022. In cima alla classifica, di gran lunga, i club inglesi che hanno speso oltre 837 milioni di euro, con i colleghi francesi secondi ma con appena 123 milioni. Numeri da record anche per il calcio femminile con 341 trasferimenti internazionali (+30,2% rispetto al 2022) per un totale di 721 mila euro spesi. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/red 09-Feb-23 12:01