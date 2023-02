Calcio: Zola “Servono giovani, crescita serie C anche per A e B”

"Voglio dare il mio contributo per creare l'ambiente e l'atmosfera giusta". ROMA (ITALPRESS) – "Voglio dare il mio contributo per creare l'ambiente e l'atmosfera giusta, affinché i nostri ragazzi crescano per giocare in Serie A e B. Se la Serie C cresce, è importante per la lega stessa ma anche per le categorie superiori". Lo ha dichiarato Gianfranco Zola, neo vicepresidente della Lega Pro, durante la conferenza stampa successiva all'assemblea elettiva odierna. "Non stiamo generando tanti giocatori di qualità e questo va migliorato – ha aggiunto Zola – Io ho cominciato da questa lega e so quanto è importante per i ragazzi. Serve tempo ma sarà necessario a dare linfa vitale non solo ai nostri club, ma anche al calcio in generale". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/gm/red 09-Feb-23 17:15