Fitness, benessere e sport, a giugno torna RiminiWelness

RIMINI (ITALPRESS) – Una manifestazione che è diventata un simbolo: la fiera che inaugura l'estate. Torna più "in forma" che mai, con un format evoluto, l'appuntamento di IEG – Italian Exhibition Group dedicato a fitness, benessere e sport, leader in Europa: dall'1 al 4 giugno 2023 il quartiere fieristico riminese e la riviera romagnola riapriranno le porte a RiminiWellness – The Wellness Experience Show. "L'evento internazionale dedicato all'intero ecosistema del settore – annuncia l'amministratore delegato di IEG, Corrado Peraboni (nella foto) -, diventerà 'not end', affiancando le communities della manifestazione per tutto l'anno, riferimento per l'industry, osservatorio dei trend di mercato e piattaforma di contenuti di valore". Un evento conosciuto nel mondo e che, partendo da Rimini, il mondo attraversa grazie al global fitness network di IEG, tra Dubai, Messico e Brasile, per poi fare nuovamente rotta su Rimini. "In fiera – prosegue Peraboni – nella cornice di Rimini, distretto turistico e produttivo d'eccellenza anche in tema di complessiva qualità della vita, IEG aprirà le porte a professionisti e appassionati con numeri che già annunciano oltre 400 brand espositori e 170.000 metri quadrati indoor e outdoor". Sempre più numerosi i convegni, i seminari e le occasioni di formazione (tema, questo, centrale in tutta la manifestazione), i business matching; e poi 1500 ore di allenamento, palchi e presenter; un layout suddiviso tra area B2C e area B2B (quest'ultima, con gli spazi espositivi Pro.Fit e i brand leader della produzione di attrezzature fitness, integrati in quelli convegnistici e di formazione). "Saranno quattro giornate – aggiunge Valentina Fioramonti, group brand manager di IEG – puntuale specchio del mercato, che interconnetteranno produttori di equipment e soluzioni fitness per l'attività fisica, palestre, incubatori di start up, associazioni di categoria, medical spa, health center, scienze riabilitative, scienze olistiche, alimentazione funzionale, wellness tourism, architetti e designer. E naturalmente il cuore pulsante di RiminiWellness, i fitness lovers". A livello mondiale, secondo il Global Wellness Institute, la wellness economy valeva 4,4 trilioni di dollari nel 2020, e si stima possano raggiungere i 7 nel 2025 (+9,9%). La wellness economy rappresenta il 5,1% dell'economia globale e vede il nostro paese al decimo posto nel mondo e al quarto in Europa. Il segmento del turismo sportivo e del benessere – hotel, retreat, wellness lodge, fitness camp, recovery clinic – vale poi a livello mondiale 494 miliardi di dollari con un +12,5 nell'ultimo anno. Attrezzature all'avanguardia (25%), personal training (23%), menù salutistici (17%), offerta di tecnologie fitness portatili (15%) portano alla scelta di una destinazione. Nel 2023, in collaborazione con il Comune di Rimini, farà il suo debutto RiminiWellnessOFF con l'ambizione di diventare un solido trait d'union tra fiera e città, con eventi ad hoc per i visitatori di RiminiWellness, i residenti e i turisti. In programma prima dell'apertura della fiera e dopo la chiusura dei cancelli, si snoderà lungo il Parco del Mare, "la palestra a cielo aperto più grande del Mediterraneo", per poi coinvolgere altre aree della città, come la "piazza sull'acqua" del Ponte di Tiberio e la nuova Piazza Malatesta. Esperienze incentrate su divertimento e socializzazione, ma con un potente contenuto educativo legato alla cultura del benessere, dei sani stili di vita e della sostenibilità, con il coinvolgimento di tutte le realtà locali per iniziative, corsi, attività, conferenze, open lessons. RiminiWellness continua a innovare, tante le novità per l'edizione 2023. Nella giornata inaugurale si terrà la prima edizione degli Stati Generali del Fitness e del Wellness. Grazie al coinvolgimento di tutti gli stakeholder strategici del settore e ai temi chiave per il comparto si porrà come il place to be per tutti i protagonisti dell'industry. Inoltre, a partire da questa nuova edizione, RiminiWellness si dota di un Advisory Board formato da professionisti, istituzioni e partner per sviluppare i temi della Salute, Formazione, Innovazione, Internazionalizzazione per la manifestazione. Presentare contenuti formativi autorevoli per costruire un momento imprescindibile per chi desidera una formazione professionale nel fitness & wellness riconosciuta in Italia e in Europa. Con questo obiettivo, RiminiWellness 2023, in collaborazione con partner di prestigio, tra gli altri Sport e Salute, 24 Ore Business School, Europe Active, Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell'Università di Bologna – Campus di Rimini e altri atenei nazionali, metterà in campo le più diverse iniziative al servizio della formazione delle community di operatori. Sviluppata con Sport e Salute, l'area Innovation ideas presenterà il progetto WeSportUP, il primo acceleratore di innovazione dedicato allo sport e al wellness, parte della rete nazionale di acceleratori di CDP Venture Capital che nella ricerca e collaborazione con le migliori startup e scale-up globali ha on board aziende, istituzioni e investitori: le nuove start up che a RiminiWellness si presenteranno alle aziende con pitch e speed meeting. "The Wellness Experience Show": RiminiWellness è un'esperienza con la stessa circolarità ed equilibrio di uno stile di vita sano, uno show che mette la persona al centro del sistema wellness, spettacolarizza e allo stesso tempo diffonde la cultura del benessere e ne rappresenta tutte le diverse anime. I colori: l'azzurro che sfuma nel sabbia richiama il mare, Rimini, la Riviera; il Viva Magenta, energico, vibrante, è simbolo di rinascita nel post pandemia.