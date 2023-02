Nba: Boston batte ancora Philadelphia, esordio ok Irving con Dallas

Si rivede Fontecchio: 9 punti ma Jazz sconfitti contro Minnesota BOSTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – A Est comanda Boston. Prova di forza dei Celtics che, pur privi di tre titolari e con Jaylen Brown costretto a uscire dopo uno scontro fortuito con Tatum, superano Philadelphia 106-99 con 19 punti a testa di Brogdon e White. Tatum chiude con 12 punti, 9 assist e 8 rimbalzi e arriva così il quarto successo in cinque gare che consolida la leadership nella Conference. Embiid (28 punti) e Harden (26 punti e 11 assist) non bastano ai Sixers, battuti due volte su due in questa stagione da Boston. Si avvicinano alla terza posizione occupata da Philadelphia i Cavaliers (113-85 su Detroit, 20 punti per Allen e 19 per Mobley) che si permettono di lasciare a riposo Mitchell e Garland mentre torna a vincere Miami, a spese di Indiana (116-111, 38 punti per Adebayo e 25 per Butler). Per i Pacers 13esimo ko nelle ultime 15 uscite. Porzingis (36 punti con 8 triple) trascina Washington nel 118-104 su Charlotte (quinta sconfitta di fila). A Ovest Jalen Green firma una prestazione da 41 punti, insufficiente però a evitare la battuta d'arresto di Houston contro Sacramento: 130-128 il finale per i Kings con De'Aaron Fox (31 punti e 11 assist) che sigla tre liberi su tre a meno di un secondo dalla sirena. Buona la prima in maglia Mavericks per Kyrie Irving: 24 punti, 4 rimbalzi e 5 assist nel 110-104 con cui Dallas piega i Clippers e gli applausi dalla panchina dell'infortunato Luka Doncic. Pesante ko per Utah contro Minnesota (143-118, 31 punti per Edwards e 30 per Nowell) ma fra i Jazz si rivede in campo Simone Fontecchio: per lui 9 punti (4/11 dal campo con 1/7 da tre), un rimbalzo, due assist e una palla persa in 24 minuti. Ancora senza Curry, Golden State si affida a Poole (38 punti) e Thompson (31 punti) ma sbatte contro Lillard (33 punti, 11 assist e 10 rimbalzi, seconda tripla doppia in carriera) che guida Portland alla vittoria per 125-122 mentre si allunga a dieci partite la striscia negativa di San Antonio, battuta 112-98 da Toronto: per i Raptors, al terzo successo consecutivo, 37 punti e 10 rimbalzi di Siakam. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/red 09-Feb-23 09:44