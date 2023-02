Nuoto: Mondiali 2025 assegnati a Singapore

Prende il posto di Kazan, privata della manifestazione dopo l'invasione russa dell'Ucraina ROMA (ITALPRESS) – Sarà Singapore la sede dei Mondiali delle discipline acquatiche in programma nel 2025: l'annuncio è arrivato oggi dalla Federazione internazionale. Da definire ancora le date ma di fatto l'Asia ospiterà per tre volte di fila la rassegna iridata considerando l'appuntamento di quest'anno a Fukuoka e quello del 2024 a Doha. Singapore, primo Paese del Sud-Est asiatico a ospitare i Mondiali di nuoto, sostituisce Kazan che era stata inizialmente designata come sede prima che la Russia invadesse l'Ucraina. Secondo la World Acquatics, a Singapore saranno presenti oltre 2500 atleti in rappresentanza di 209 Federazioni. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 09-Feb-23 12:37