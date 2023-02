Sanremo, Egonu “Italia paese razzista, ma sta migliorando”

SANREMO (ITALPRESS) – "Secondo me non c'è bisogno di una risposta e sappiamo tutti perché". Lo ha detto Paola Egonu rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni di Matteo Salvini che si era augurato che la campionessa di volley di origine nigeriana non parlasse di razzismo, perché l'Italia secondo lui non è un paese razzista. "L'Italia è un paese razzista? Sì, ma non vuol dire che tutti sono cattivi, ignoranti – ha detto Egonu -. Non voglio fare la vittima, ma solamente dire come stanno le cose. È un paese razzista che però sta migliorando". "Nel monologo – ha aggiunto Egonu – mi racconto, quindi ci sarà una parte dedicata al razzismo". -foto xm1- (ITALPRESS). xg8/mgg/red 09-Feb-23 13:36