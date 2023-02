Tennis: Torneo Montpellier. Sonego raggiunge Sinner ai quarti

Il tennista piemontese si è imposto sul serbo Filip Krajinovic con il punteggio di 7-5, 6-1 MONTPELLIER (FRANCIA) (ITALPRESS) – Derby italiano ai quarti di finale dell'Open Sud de France (ATP 250 – montepremi 562.815 euro) che si sta disputando sul veloce indoor dell'omonima Arena di Montpellier. Lorenzo Sonego, infatti, ha raggiunto Jannik Sinner per un match che, dunque, manderà un italiano in semifinale. Il tennista piemontese, numero 56 Atp, ha sconfitto 7-5, 6-1 il serbo Filip Krajinovic, numero 71 del mondo, mentre Sinner, seconda testa di serie, ieri, ha staccato il pass senza giocare per il forfait di Marton Fucsovics. ALTI RISULTATI SECONDO TURNO: Maxime Cressy (Usa) b. Emil Ruusuvuori (Fin, 7) 6-4, 6-4 Quentin Halys (Fra) b. Alejandro Davidovich Fokina (Esp, 5) 6-3, 6-3 – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 09-Feb-23 17:20