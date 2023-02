Basket: Maglia Bryant 2007-08 venduta all’asta per 5,5 milioni di euro

È la seconda cifra più alta mai pagata per una canotta di un giocatore di basket LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Una maglia autografata da Kobe Bryant e indossata nella stagione 2007-08 – l'unica che lo vide premiato come Mvp – è stata venduta all'asta da Sotheby's per 5.849.700 dollari, poco meno di 5,5 milioni di euro. Lo riporta "Espn". Si tratta della seconda cifra più alta mai pagata per una maglia di un giocatore di basket. Il primato assoluto spetta alla canotta di Michael Jordan in gara 1 delle Finals Nba 1998 – le ultime delle carriera di MJ -, battuta lo scorso settembre a 10 milioni di dollari. Nella classifica assoluta, fra Jordan e Bryant si inserisce Diego Armando Maradona: la maglia dell'Argentina dell'ex Pibe de Oro indossata per la sfida con l'Inghilterra del 1986, quella della Mano de Dios, è stata aggiudicata nel maggio dello scorso anno per 9,28 milioni di dollari. La canotta di Bryant venduta da Sotheby's era stata indossata dal campione dei Lakers in 25 partite delle 82 disputate in quella stagione (sei nei play-off), compresa quella del 7 maggio 2008 allo Staples Center quando ha ricevuto il premio di Mvp. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 10-Feb-23 08:33