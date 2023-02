Calcio: Zanetti”Con Spezia scontro diretto,Empoli non deve fare calcoli”

"Con la Roma abbiamo sbagliato qualcosa, ci serva da lezione", dice il tecnico azzurro EMPOLI (ITALPRESS) – Per l'Empoli potrebbe essere un matchpoint. Vincere vorrebbe dire mettere una mattone importante verso la salvezza. Contro lo Spezia la squadra di Zanetti non vuole sbagliare, per questo il tecnico azzurro lavora sulla mentalità. "Quello di domani è a tutti gli effetti scontro diretto – spiega Zanetti. Finora queste partite le abbiamo sempre affrontate nel modo giusto. Il vantaggio è che non si tratta di uno spartiacque di nessun tipo, ma affrontiamo la partita pensando al momento e senza fare calcoli. Direi che è una sfida con noi stessi. Lo Spezia è una squadra tatticamente ben messa e ha giocatori di qualità – prosegue il mister -. Stanno facendo un buon campionato per me, hanno comunque una buona posizione e del margine sulla zona calda. La partita sarà difficile per tanti motivi". Gli azzurri ripartono dalla sconfitta di Roma e da due gol presi su calci da fermo in pochi minuti ancora difficili da digerire. "Abbiamo sbagliato qualcosa all'Olimpico – ammette Zanetti -, soprattutto nei dettagli. Abbiamo subito la loro grande fisicità, questo ci deve far capire che dobbiamo sempre dare il massimo, spero ci serva come lezione per il futuro". "Questa settimana ci siamo allenati come sempre dando il massimo per farci trovare pronti. La squadra fisicamente sta benissimo. I ragazzi nuovi hanno giocato poco e devono crescere sotto quel punto di vista ma mi stanno facendo vedere buone cose e stanno portando grande entusiasmo", spiega Zanetti che poi si sofferma anche sulle prestazioni dei singoli e in particolare di Vicario. "La sua parata è stata allucinante, di solito si vede solo nei videogiochi – sottolinea Zanetti -. La cosa migliore è che, nonostante tutto quello che gli sta succedendo, Guglielmo rimane sempre se stesso e questo lo porterà lontano. Dei nuovi arrivati sono molto contento, il direttore sa bene che la nostra caratteristica è la duttilità e ha cercato di mantenere questa idea nelle scelte. Ma ci siamo arricchiti non solo tecnicamente. Bajrami è un bravissimo ragazzo – aggiunge il tecnico – ma aveva voglia di andarsene da qui, cambiarlo con qualcuno che ha voglia di giocare ti fa acquistare qualcosina in più". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mar/ari/red 10-Feb-23 16:04