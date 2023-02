Scelto il XV dell’Italrugby per la gara con l’Inghilterra

Due i cambi rispetto al team che ha sfidato la Francia nell'esordio nel Sei Nazioni 2023. ROMA (ITALPRESS) – Kieran Crowley, commissario tecnico della Nazionale italiana maschile di rugby, ha ufficializzato la formazione che domenica affronterà l'Inghilterra, a Twickenham, alle 15 locali (le 16 italiane), nel match valido per la seconda giornata del Guinness Sei Nazioni 2023. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e TV8. Sarà il confronto numero 30 tra le due squadre, il numero 17 in Inghilterra. Due i cambi rispetto alla formazione che ha affrontato la Francia nell'esordio del torneo a Roma la scorsa settimana con Padovani – al rientro dal primo minuto dopo essere subentrato a gara in corso contro Australia e Sudafrica a novembre (assente contro Samoa) – nel triangolo allargato con Capuozzo e Menoncello, mentre in prima linea Riccioni vestirà nuovamente la maglia azzurra dopo l'infortunio occorsogli nel novembre 2021 nel Test Match giocato a Treviso contro l'Argentina completando il reparto con Fischetti e Nicotera. Coppia di centri formata da Brex e Morisi, mentre in mediana scenderanno in campo Allan e Varney per la quarta volta consecutiva. In terza linea insieme a capitan Lamaro conferme per Negri e Lorenzo Cannone – arrivato al quinto cap in azzurro – con Ruzza e Niccolò Cannone in seconda linea. In panchina si rivede Jake Polledri che torna in lista gara con l'Italia dopo l'infortunio subito contro la Scozia nel novembre 2020. Insieme alla terza linea in forza al Gloucester pronti a subentrare dalla panchina Bigi, Zani, Ferrari, Iachizzi, Zuliani, Fusco e Bruno "Non vediamo l'ora di andare a Twickenham e giocare contro una squadra inglese che ha trascorso 3 settimane insieme al nuovo staff. Nella nostra prima partita contro la Francia siamo stati imprecisi nei primi 20 minuti e abbiamo avuto momenti in cui non abbiamo giocato come volevamo. Abbiamo lavorato bene durante questa settimana e speriamo che l'attenzione ai dettagli che mancava la scorsa settimana sia presente per questa partita", ha dichiarato Crowley. Arbitrerà il match il neozelandese James Doleman. Questa la formazione azzurra che scenderà in campo: 15 Ange Capuozzo (Stade Toulousain, 8 Caps), 14 Edoardo Padovani (Benetton Rugby, 41 Caps), 13 Juan Ignacio Brex (Benetton Rugby, 19 Caps), 12 Luca Morisi (London Irish, 40 Caps), 11 Tommaso Menoncello (Benetton Rugby, 7 Caps), 10 Tommaso Allan (Harlequins, 67 Caps), 9 Stephen Varney (Gloucester Rugby, 17 Caps), 8 Lorenzo Cannone (Benetton Rugby, 4 Caps), 7 Michele Lamaro (Benetton Rugby, 22 Caps) – Capitano, 6 Sebastian Negri (Benetton Rugby, 41 Caps), 5 Federico Ruzza (Benetton Rugby, 37 Caps), 4 Niccolò Cannone (Benetton Rugby, 26 Caps), 3 Marco Riccioni (Saracens Rugby, 17 Caps), 2 Giacomo Nicotera (Benetton Rugby, 8 Caps), 1 Danilo Fischetti (London Irish, 26 Caps). A disposizione: 16 Luca Bigi (Zebre Parma 43 Caps), 17 Federico Zani (Benetton Rugby, 17 Caps), 18 Simone Ferrari (Benetton Rugby, 41 Caps), 19 Edoardo Iachizzi (Vannes, 1 Cap), 20 Jake Polledri (Gloucester Rugby, 19 Caps), 21 Manuel Zuliani (Benetton Rugby, 7 Caps), 22 Alessandro Fusco (Zebre Parma, 6 Caps), 23 Pierre Bruno (Zebre Parma, 8 Caps). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 10-Feb-23 14:17