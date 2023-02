Tennis: Torneo Cordoba, Schwartzman subito fuori

L'argentino, bye al primo turno, cede in due set al connazinale Juan Manuel Cerundolo CORDOBA (ARGENTINA) (ITALPRESS) – Il "Cordoba Open", Atp 250 con 642.735 dollari di montepremi di scena sulla terra rossa del Predio del Polo Deportivo Kempes di Cordoba, in Argentina, perde il suo grande favorito. Bye al primo turno e accreditato della prima testa di serie, Diego Schwartzman esce subito di scena, battuto 7-6(6) 6-1 dal connazionale Juan Manuel Cerundolo. Ai quarti anche l'altro Cerundolo, Francisco, numero 2 del tabellone, che si è aggiudicato il derby con Federico Delbonis per 6-3 3-6 7-5. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 10-Feb-23 09:22