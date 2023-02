Calcio: Juve. Corvino “Vlahovic resti a Torino anche senza la Champions”

Il ds del Lecce consiglia il suo ex pupillo: "Dopo la tempesta arriva la quiete" ROMA (ITALPRESS) – "Dusan non si discute. Per Vlahovic, oltre ai numeri da big, parla il talento. È un centravanti completo: ha fisico, senso del gol, buona tecnica, progressione, abilità nel gioco aereo. E poi è ancora giovane". Parola di Pantaleo Corvino, attuale direttore sportivo del Lecce che lanciò in passato Vlahovic nella Fiorentina assieme ad un altro talento che ora milita nella Juventus, Federico Chiesa. L'attaccante serbo è tornato a segnare in una Juve che, causa penalizzazione, rischia di non trovare posto nelle prossime coppe europee. Anche in questo caso, Corvino consiglierebbe a Vlahovic "di restare a Torino, pure senza Champions. La Juve è sempre la Juve, un punto di arrivo. E dopo una tempesta, arriva sempre la quiete", chiosa il ds dei salentini a 'La Gazzetta dello Sport'. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 11-Feb-23 09:35