Domani Inghilterra-Italia a Twickenham, Lamaro “Per migliorare”

"Abbiamo iniziato a trovare una solidità importante sulla preparazione alla partita". LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Twickenham Stadium ospiterà domani il match tra Inghilterra e Italia valido per la seconda giornata del Sei Nazioni 2023. Un cielo plumbeo ha fatto da sfondo al Captain's Run dell'Italia, che all'esordio con la Francia ha evidenziato grandi passi avanti. "Abbiamo iniziato a trovare una solidità importante sulla preparazione alla partita. La confidenza con cui scendiamo in campo – ha dichiarato Michele Lamaro nella consueta conferenza stampa pre-partita – è dettata anche dal lavoro che svolgiamo durante la settimana. L'obiettivo è quello di migliorarsi rispetto alla partita contro la Francia. Sarà una grande sfida per noi: vogliamo continuare a mostrare la nostra attitudine e aumentare il livello dell'esecuzione del nostro lavoro" ha proseguito il capitano azzurro. "Quello che abbiamo costruito è soprattutto una identità di squadra che ci rappresenta dove ognuno di noi ha messo nel suo, credendo nel nostro percorso. All'interno di questa identità ci sono vari aspetti che ci caratterizzano e che vogliamo ancora sviluppare. Ad esempio il coraggio di prendere decisioni importanti e avere l'intelligenza di capire quando possiamo osare e quando essere più conservativi. Questa attenzione sui dettagli è il fattore che ci porta ad essere più efficaci in campo. L'attitudine al lavoro tutto il gruppo la rispetta dentro e fuori dal campo". Domani gli azzurri si troveranno di fronte un'Inghilterra forte. "L'Inghilterra è una squadra solida che non prende tanti rischi e cerca il più possibile di trasferire la pressione sull'avversario. Possono lasciare qualche spazio in situazioni di gioco "rotto". Il lavoro che stanno svolgendo i trequarti su questo lato del gioco è importante e consente al reparto degli avanti di poter essere avanzante. Proveremo a sfruttare questo lato del gioco" ha dichiarato il capitano azzurro. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 11-Feb-23 18:27