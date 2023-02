Italiano “Juve agguerrita, dobbiamo ritrovare fame e cattiveria”

"Sono una squadra pericolosa e noi dobbiamo cercare di alzare il livello di prestazione". FIRENZE (ITALPRESS) – "Contro la Juventus sarà difficile e complicata, sappiamo che loro saranno agguerriti, hanno subito una penalizzazione, sicuramente hanno voglia di risalire in classifica e giocano in casa. Sono una squadra pericolosa e noi dobbiamo cercare di alzare il livello di prestazione, soprattutto contro queste formazioni forti, che hanno pochi punti deboli". Vincenzo Italiano suona la carica alla vigilia della sfida all'Allianz Stadium contro i bianconeri, "una gara da affrontare come fosse un 'dentro-fuori'. Abbiamo preparato tutto in modo giusto ma saranno l'atteggiamento, la voglia e la fame a fare la differenza e in questo momento dobbiamo aggiungere queste componenti, al di là della tattica". Un punto nelle ultime quattro gare, i viola stanno vivendo un periodo difficile. "Abbiamo l'obbligo di fare punti, siamo in ritardo, siamo dispiaciuti tantissimo per questo, ed ecco perché vogliamo fare bene contro la Juventus. Non dobbiamo sbagliare in concentrazione ed atteggiamento", ha aggiunto Italiano, che ritrova fra i convocati Castrovilli mentre è ancora out Riccardo Sottil: "E' reduce dalla prima settimana in gruppo, sta iniziando ad intensificare ed accelerare, tra qualche settimana sarà sicuramente con un livello di condizione migliore e tornerà ad essere dei nostri". "Sappiamo dell'importanza della partita contro la Juventus – ha detto ancora Italiano – Anche questa mattina abbiamo avuto un incontro con un gruppo di tifosi della curva 'Fiesole' che ci hanno fatto sentire la loro vicinanza, abbiamo avuto un confronto schietto ed onesto e tutti insieme dobbiamo fare meglio di quello che stiamo facendo, soprattutto in campionato. Arriva questa partita e ci teniamo a fare bene soprattutto perche' sappiamo la sua importanza per la città. Commisso? Ogni volta che è qui con noi ci trasmette la sua vicinanza, la sua passione e la sua voglia di vincere. E' dispiaciuto perché in campionato non riusciamo ad accelerare e ad avere continuita', è con noi, soffre con noi e ci è di aiuto". Quella che inizierà domani sarà una settimana intensa con tre partite in otto giorni fra campionato e Conference League. "Abbiamo tre impegni ravvicinati, un tour de force a cui in questa stagione siamo abituati – ha sottolineato Italiano – Da inizio anno ci troviamo dentro tante competizioni ma ora abbiamo un impegno tanto complicato, difficile ed arduo, quello contro la Juventus, e siamo concentrati solo su questo". In settimana Luis Alberto ha parlato della Fiorentina come una delle squadre che gioca meglio a calcio in serie A. "Ringrazio per le belle parole di un grande giocatore come Luis Alberto – ha commentato Italiano – Sono uno stimolo a migliorare, a credere in quello che facciamo, ma personalmente penso che dobbiamo darci una sveglia. Continuiamo ad esprimerci bene ma non raccogliamo punti. Non stiamo avendo la fame e la cattiveria agonistica giuste perché le prestazioni ci sono, e di buon livello, ma per farle diventare di grande spessore ci sta mancando quell'ultimo guizzo che quest'anno non stiamo riuscendo ad avere. Vedo pero' come si allenano i ragazzi, la voglia che ci mettono, la determinazione e dobbiamo continuare a proporre, a fare quello che sappiamo fare e sono convinto che troveremo nella zona nevralgica quella intuizione che puo' permetterci di fare il salto di qualità". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/glb/red 11-Feb-23 17:06