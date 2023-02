Motomondiale: Test Sepang. Martin il più veloce su pista bagnata

Lo spagnolo al comando a metà giornata, quinto Bagnaia alle spalle di Quartararo SEPANG (MALESIA) (ITALPRESS) – Così come successo già ieri, Jorge Martin è in testa al termine della prima sessione della seconda delle tre giornate dei test invernali della motoGp. Sull'asfalto reso viscido dalla pioggia, il pilota spagnolo della Prima Pramac ha girato con il miglior crono di 1'58"736, precedendo di 0"103 il portoghese Miguel Oliveira (RFN) e di 0"145 il connazionale Pol Espargaro (GasGas Factory). Quarta piazza per il francese Fabio Quartararo (Yamaha, + 0"161) davanti alla Ducati del campione del mondo Francesco Bagnaia (+0"331). Chiudono la top 10 provvisoria Luca Marini (Mooney VR46) a 0"382, Alex Rins (LCR Honda) a 0"427, Brad Binder (RedBull KTM) a 0"494, Franco Morbidelli (Yamaha) a 0"553 e Marco Bezzecchi (Mooney VR46), autore di una caduta senza particolari conseguene, a 0"625. Alle 11.15 italiane al via la seconda sessione sul circuito di Portimao, lo stesso che il prossimo 26 marzo ospiterà la prima tappa del Motomondiale 2023. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 11-Feb-23 09:23