Pattinaggio: Cdm pista lunga. Ghiotto vince sui 5.000 in Polonia

Secondo successo consecutivo nei 5000 metri nel massimo circuito per il vicentino. MILANO (ITALPRESS) – Secondo successo consecutivo nei 5000 metri nel massimo circuito per Davide Ghiotto nella seconda giornata di competizioni a Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, dove si sta disputando la quinta tappa stagionale di Coppa del Mondo di speed-skating. Il ventinovenne delle Fiamme Gialle si è imposto di forza, seguendo una strategia coraggiosa. Dopo aver staccato l'olandese Patrick Roest nelle fasi iniziali, ha resistito al suo ritorno nel finale, difendendo sul traguardo 82 preziosi centesimi. Prima dell'odierno trionfo di Ghiotto, solamente Enrico Fabris, nel lontano 2006/2007, era stato capace di ottenere due affermazioni individuali nel circuito maschile di Coppa del Mondo nel corso della medesima stagione. Sempre sui 5.000 va rimarcata anche la prestazione di Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) che ha concluso al 3° posto la Division B con il tempo di 6'29"79, tenendosi alle spalle avversari di grido. Domani la tappa giungerà all'epilogo con i 1.000 metri e le mass start di ambedue i settori. In ottica italiana, riflettori puntati soprattutto sulle partenze in linea. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/com 11-Feb-23 19:03