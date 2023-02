Sanremo, sui media sono in testa Mengoni e Giorgia

SANREMO (ITALPRESS) – Anche quest'anno il Festival di Sanremo si conferma uno schiacciasassi sui mezzi di informazione italiani oscurando fatti ben più importanti come il terremoto in Turchia, le imminenti elezioni regionali piuttosto che la guerra in Ucraina: nelle ultime due settimane, la voce "Festival di Sanremo" infatti, ha ottenuto 47.439 citazioni sui media ed è stata pronunciata ogni 30 secondi sugli organi d'informazione nazionali e locali. È quanto emerge dal monitoraggio svolto da Mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. Mediamonitor.it ha indagato quali sono stati i cantanti del festival che hanno avuto più visibilità sui media italiani dalla mezzanotte di mercoledì 26 gennaio alle 11 di venerdì 10 febbraio. Come la classifica provvisoria al termine della terza serata, anche l'indagine di Mediamonitor.it vede in testa il super favorito Marco Mengoni, con 6.097 menzioni, ma le analogie finiscono qui: a fargli compagnia sul podio troviamo infatti Giorgia, tornata a Sanremo a 22 anni di distanza da "Di sole e d'azzurro", con 5.092 citazioni, e Gianluca Grignani, finito nella bufera per la ripetizione della sua perfomance canora e una presunta bestemmia, che ha raccolto 5.035 citazioni. Alle loro spalle Elodie, che ha incantato tutti con i suoi look "total black" (5.015) e Anna Oxa, protagonista di uno dei ritorni più attesi (4.872); Ultimo, secondo nella classifica provvisoria "ufficiale", qui invece deve accontentarsi della sesta posizione (4.866), mentre il settimo posto è appannaggio di Rosa Chemical (4.826), con il suo look e la sua canzone sull'amore libero e le polemiche sollevate dalla deputata di FdI Maddalena Morgante ne aveva chiesto l'esclusione dalla kermesse. Chiudono la top ten Madame, la cui presenza era stata messa in discussione dalla vicenda delle finte vaccinazioni anti Covid (4.261 citazioni), i Coma_Cose, che proprio al Festival hanno annunciato il loro matrimonio (4.181) cantando i loro momenti di crisi di coppia e, al decimo posto, Tananai, che ha sorpreso tutti con un brano "soft" nel quale canta l'amore che resiste alla guerra. – foto agenziafotogramma.it- (ITALPRESS). mgg/com 11-Feb-23 09:30