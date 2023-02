Sci alpino: Mondiali. Schwarz il più veloce nell’ultima prova di discesa

Terzo tempo a pari merito per i due azzurri Schieder e Marsaglia COURCHEVEL (FRANCIA) (ITALPRESS) – Marco Schwarz ha fatto segnare il miglior tempo alla fine della terza e ultima prova della discesa maschile ai Mondiali di Courchevel. L'austriaco, già argento in combinata in questa rassgena iridata, ha chiuso in 1'47"75, e ha spinto quasi fino al traguardo. Secondo tempo, a 66 centesimi di ritardo, per il canadese Brodie Seger, sempre in spinta per gran parte della pista, ma che a differenza di Schwarz ha aggiunto un errore nel finale, che ha condizionato la sua prova. Terzo tempo, ex-aequo, per Florian Schieder e Matteo Marsaglia: i due azzurri hanno chiuso con 97 centesimi di distacco dall'austriaco, mostrando entrambi ottimi parziali in alto (quelli di Marsaglia i migliori in assoluto), per poi perdere tanto nel finale, in cui però entrambi si sono rialzati ben prima del traguardo, per risparmiare le energie in vista della gara di domani alle ore 11.00 (diretta Tv su Raisport ed Eurosport). Quinto crono per il norvegese Adrien Smiseth Sejersted a 1"09, a precedere lo sloveno Miha Hrobat (+1"20) ed il connazionale Aleksander Aamodt Kilde, a 1"29 di ritardo da Schwarz. Bene anche Dominik Paris: il campione della Val d'Ultimo ha sì chiuso con l'undicesimo tempo a +1"37, ma è risultato però essere tra i migliori nella parte alta del tracciato ed è stato un degli atleti che si è rialzato forse prima di tutti. Mattia Casse ha terminato con il 23esimo crono, mentre non hanno partecipato all'ultimo allenamento cronometrato Guglielmo Bosca e Christof Innerhofer, con il quartetto che prenderà parte alla discesa composto da Mattia Casse, Matteo Marsaglia, Dominik Paris e Florian Schieder. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 11-Feb-23 13:11