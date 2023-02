AlphaTauri svela nuova livrea 2023, Tost “Continuiamo a crescere”

La scuderia entra nel mercato americano, soddisfatti i piloti Tsunoda e de Vries NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Scuderia AlphaTauri e AlphaTauri Fashion hanno preso d'assalto la 'Grande Mela' questa settimana, culminando in un evento unico ieri sera al Lincoln Center durante la settimana della moda di New York, che ha visto la coppia svelare la nuova livrea della monoposto di Formula 1 2023 insieme alla collezione autunno-inverno 2023 di AlphaTauri. Parallelamente all'evento dal vivo, una rivelazione digitale ha dato ai fan di tutto il mondo l'opportunità di dare un primo assaggio della livrea 2023, che presenta il rosso prominente del nuovo partner principale del team, Pkn Orlen, insieme alla nuova collezione di moda. Inoltre, l'evento ha segnato la prima pietra miliare dei marchi negli Stati Uniti, in quello che è un anno cruciale sia per la Formula 1 che per la moda griffata AlphaTauri in America, poiché F1 ha aggiunto una terza data 'a stelle e strisce' al suo calendario e il 2023 vede AlphaTauri entrare nel mercato per la prima volta assoluta. "Come sappiamo, la Formula 1 ha visto un enorme aumento di popolarità grazie a Netflix e ai social media negli ultimi anni – le parole del team principal della Scuderia AlphaTauri, Franz Tost – Quindi, è estremamente importante che continuiamo a crescere in questo mercato, motivo per cui sono lieto che siamo stati in grado di lanciare la nostra livrea 2023 a New York per mostrare il nostro apprezzamento al pubblico statunitense". "L'ingresso nel mercato statunitense è un altro passo nella nostra espansione – ha affermato Ahmet Mercan, Ceo di AlphaTauri – Il nostro obiettivo è far conoscere meglio AlphaTauri e siamo convinti che la costante espansione della nostra rete di vendita darà un importante contributo in tal senso". Parola poi ai piloti, a cominciare dal giapponese Yuki Tsunoda: "Mi sono divertito molto questa settimana a New York ed è stato anche fantastico partecipare all'evento, uno sfondo fantastico sia per la collezione di moda che per la nostra nuova livrea 2023. I classici colori della Scuderia AlphaTauri stanno benissimo accanto ai nuovi vestiti e non vedo l'ora di provarli entrambi in questa stagione". "Ho adorato partecipare al mio primo evento come pilota della Scuderia AlphaTauri, l'opportunità di rappresentare il marchio alla settimana della moda di New York è stata estremamente speciale per me – ha ammesso il belga Nyck de Vries – La livrea ha un bell'aspetto ed è ispirata all'elegante collezione di moda, quindi non vedo l'ora di vederla in pista". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 12-Feb-23 11:10