Calcio: Atalanta. Paura Hateboer “Crociato anteriore ha rovinato serata”

L'olandese si è infortunato ieri sera nella sfida di campionato con la Lazio ROMA (ITALPRESS) – Nonostante non vi sia ancora il responso ufficiale degli accertamenti clinici, Hans Hateboer non ha dubbi: l'infortunio rimediato ieri sera all'Olimpico, nel match di campionato vinto dall'Atalanta sulla Lazio, gli ha procurato la rottura del crociato anteriore del ginocchi destro. "Quando il crociato anteriore manda in rovina una bella serata a Roma", ha scritto il difensore-centrocampista nerazzurro sui suoi social. Una sensazione precisa, dunque, che nei prossimi giorni potrebbe essere confutata o smentita dai necessari accertamenti clinici. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 12-Feb-23 12:08