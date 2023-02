Motomondiale: Test Sepang. Di Giannantonio “Passo avanti c’è e si nota”

Soddisfazione nel Team Gresini, Alex Marquez: "In tre giorni capito tante cose" SEPANG (MALESIA) (ITALPRESS) – Tre giorni positiva per il Team Gresini MotoGP sul tracciato internazionale di Sepang dove Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio hanno potuto proseguire (ma di fatto iniziare) il lavoro con Desmosedici GP22 conosciuta per qualche chilometro a Valencia ormai tre mesi fa. Nonostante un day2 poco utile a causa del maltempo, nel quale comunque c'è stato modo di studiare le Ducati numero 49 e 73 sul bagnato, la giornata conclusiva ha permesso ad entrambi i piloti di lavorare su setup ed elettronica, con un occhio di riguardo al freno motore. Casse chiuse ora e rientro in Europa per la truppa azzurra: prossima tappa a Portimao il 10-11 marzo con gli ultimi test 2023. "Il passo in avanti rispetto allo scorso anno c'è e si nota – sottolinea Fabio Di Giannantonio – La moto la senti sicuramente meno al limite rispetto alla versione precedente e c'è anche più margine di miglioramento, specialmente in uscita di curva dove puoi perfezionare la fase di trazione. Abbiamo lavorato bene con la squadra, concentrandoci soprattutto sul passo gara: non tanto per preparare la gara in sé quanto per capire bene come si comporta la moto e come mi comporto io con gomma usata. Non siamo ancora al 100% del nostro potenziale, ma è stato un buon inizio". "Abbiamo lavorato abbastanza sulla moto e sul setup, provando anche un time attack – le parole dell'altro pilota del Team Gresini, lo spagnolo Alex Marquez – L'importante era capire che direzione prendere a livello di messa a punto considerando il mio stile di guida: ci manca qualcosa, ma in generale è stata una giornata molto produttiva e costruttiva. Abbiamo capito tante cose in questi tre giorni e a Portimao proveremo a limare alcuni dettagli per essere pronti per la prima gara". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 12-Feb-23 10:57