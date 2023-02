Motomondiale: Test Sepang. Martin ancora in testa, Bezzecchi terzo

Lo spagnolo non risente della caduta di ieri, secondo crono per A.Espargaro SEPANG (MALESIA) (ITALPRESS) – In attesa dell'ultima sessione della tre giorni di test, Jorge Martin si conferma il più veloce a metà giornata sulla pista di Sepang. La bruciatura alla mano destra rimediata ieri in una caduta, dunque, non sembra compromettere le performance dello spagnolo targato Prima Pramac Racing, che ha fermato il cronometro sul tempo di 1:58.204. Con poco più di un decimo di ritardo, secondo, c'è lo spagnolo Aleix Espargaro (Aprilia Racing), davanti alla Ducati GP22 di Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team). La mattinata ha visto un avvio cauto a causa della pioggia caduta nelle ore precedenti all'inizio della sessione, come accaduto ieri. Le condizioni sono via via migliorate permettendo a piloti e team di portare avanti il rispettivo lavoro di sviluppo sulle moto schierate in top class. Non sono mancate le scivolate, con Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) e Alex Rins (LCR Honda Castrol) a terra senza conseguenze fisiche. Quarta piazza virtuale per lo spagnolo Maverick Vinales (Aprilia Racing) davanti a Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team), quinto; top ten completata da Marc Marquez (Repsol Honda Team), Raul Fernandez (RNF MotoGP Team), Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team), Pol Espargaro (GasGas Factory Racing Tech3) e Miguel Oliveira (RNF MotoGP Team). – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). mc/red 12-Feb-23 10:50