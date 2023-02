Rally: Mondiale, Tanak vince in Svezia davanti a Breen e Neuville

Il pilota estone balza anche al comando della classifica iridata STOCCOLMA (SVEZIA) (ITALPRESS) – Per la seconda volta in carriera, Ott Tanak vince il Rally di Svezia. Nel secondo appuntamento stagionale del Mondiale Wrc, il pilota estone – quest'anno al volante della M-Sport Ford dopo le esperienze con Toyota e Hyundai – bissa il successo del 2019 difendendosi nelle ultime tre speciali dall'assalto di Craig Breen e Thierry Neuville, entrambi su Hyundai e alla fine staccati rispettivamente di 18"7 e 20"0. Tanak, alla diciottesima vittoria in carriera, balza anche al comando del Mondiale con 41 punti, a +3 sul campione in carica Kalle Rovanpera che in Svezia ha chiuso al quarto posto (+25"1) mentre Neuville è terzo a quota 32. Il Mondiale Wrc tornerà in azione fra un mese, appuntamento per il 16 marzo a Guadalajara, in Messico. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 12-Feb-23 15:01