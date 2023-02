“Scelti dalla critica” la rassegna che fa nascere i critici di domani

Allo Spazio Alfieri si inaugura il 22 febbraio con ospite il regista Roberto Andò la rassegna ideata dal critico Claudio Carabba nove anni fa. I sette migliori titoli della stagione selezionati dal Sindacato Critici saranno recensiti dagli studenti fiorentini coinvolti nella seconda edizione del “Premio Carabba”, in collaborazione con il programma Lanterne Magiche

Il ricordo

Claudio Carabba, ‘anima’ dello Spazio Alfieri, firma del Corriere della Sera, studioso, appassionato e raffinato scrittore di cinema, figura di riferimento del panorama culturale fiorentino, 9 anni fa ideava la rassegna Scelti dalla critica, divenuta negli anni un riferimento per i cinefili, con la selezione dei migliori titoli dell’anno passato.

“Accanto a film di grande successo, vengono proposte altre pellicole, che per vari motivi hanno trovato minore spazio sul mercato, anche perché gli incassi non sono l’unico metro con cui giudicare il cinema” – così Claudio Carabba presentava la sua idea di riabilitare alcuni film ritenuti dalla critica ufficiale non degni di considerazione, una convinzione radicata da almeno 20 anni in lui che conosceva e amava tutte le forme di intrattenimento.

Il premio

Insieme alla rassegna si conferma, in ricordo del critico, la seconda edizione del “Premio Claudio Carabba per la critica cinematografica”. Il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani Gruppo Toscano (SNCCI), lo Spazio Alfieri, il programma Lanterne Magiche FST, con il sostegno di Unicoop Firenze, indicono per il secondo anno l’esperienza rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Città Metropolitana di Firenze.

Lo scorso anno sono stati premiati tre “critici in erba” con gli accrediti per partecipare alla Mostra del Cinema di Venezia, come veri e propri “inviati speciali” del Festival. I vincitori sono stati Diletta Valenti del Liceo Scientifico Rodolico, Carlo Zaccaria Casatello del Liceo Classico Galileo, ed Elia Iervese del Liceo Pascoli, scrivendo le migliori recensioni dei film in rassegna, si sono aggiudicati lo specialissimo riconoscimento.

Obiettivo del Premio è creare i nuovi critici del futuro tra gli studenti maggiorenni delle scuole secondarie fiorentine e – novità di quest’anno – anche gli studenti di storia del cinema dell’Università di Firenze, stimolandone quelle qualità che per il critico e accanito cinefilo erano essenziali: curiosità ed entusiasmo. Si vuole contribuire così alla partecipazione dei giovani alla visione dell’opera cinematografica con uno sguardo più attento e motivato, capace di ‘esprimersi’ attraverso un elaborato scritto, sintesi critica e costruttiva scaturita dalla visione dei film proposti in rassegna.

Tutte le informazioni su come partecipare al Premio sul sito mediatecatoscana.it/lanternemagiche. La scadenza per l’invio della scheda di partecipazione all’indirizzo info@lanternemagiche.it è il 15 febbraio 2023.

La rassegna

Scelti dalla critica in questa nona edizione propone sette titoli da mercoledì 22 febbraio e ogni martedì fino al 4 aprile alle ore 21.15 , con proiezioni in lingua originale, sottotitolate e introdotte da uno dei soci del Sindacato, ospiti: autori, attori e registi.

In apertura il regista Roberto Andò, insieme allo sceneggiatore Ugo Chiti, presenterà il suo film La stranezza, che viaggia con delicatezza lungo il sottile confine tra vita e creazione artistica con Ficarra, Picone e Toni Servillo (22/2). Gli altri film italiani in programma: Bones and all di Luca Guadagnino con l’attore rivelazione Timothée Chalamet, un grande horror in forma di road-movie, in cui il sangue scorre e fa palpitare i cuori (21/3); e Le vele scarlatte di Pietro Marcello, con uno straordinario Louis Garrel, tratto dal racconto dello scrittore russo Alexandr Grin, una favola con immagini d’archivio del secolo scorso che vuole essere un incoraggiamento a non arrendersi di fronte alle difficoltà (4/4).

Tra i titoli stranieri: la versione restaurata del cult Strade perdute di David Lynch (7/3); il film satirico svedese Palma d’Oro al Festival di Cannes Triangle of sadness di Ruben Östlund (14/3); il grande e personale atto d’amore verso il cinema di Stephen Spielberg in Fabelmans (28/3); dall’Iran, l’ultimo film di Jafar Panahi, regista incarcerato dal regime, che in Gli orsi non esistono crea un cinema politico attraverso il metacinema e viceversa (28/2).

Tutti i film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano

Mercoledì 22 febbraio – ore 21,15

LA STRANEZZA

Il regista Roberto Andò e lo sceneggiatore Ugo Chiti ospiti in sala introdurranno il film

di Roberto Andò

con Toni Servillo, Salvo Ficarra, Valentino Picone, Giulia Andò, Rosario Lisma

Genere Commedia, durata 103 minuti, Italia 2022

Realtà e finzione, dramma e commedia, si fondono con naturalezza nel film italiano della stagione, che viaggia con delicatezza lungo il sottile confine tra vita e creazione artistica. Un film sul teatro e sulla passione che anima chi lo fa e anche chi lo guarda.

Martedì 28 febbraio – ore 21,15

GLI ORSI NON ESISTONO

di Jafar Panahi

con Jafar Panahi, Mina Kavani, Naser Hashemi, Vahid Mobasheri, Bakhtiyar Panjeei

Genere Drammatico, durata 107 minuti, Iran 2022

Un film “necessariamente” sospeso tra finzione e realtà: metacinema che si trasforma in cinema politico e viceversa, diventando apologo morale su se stessi, sugli altri e su una verità del reale sempre più sfuggente.

Martedì 7 marzo – ore 21,15

STRADE PERDUTE – Versione restaurata

di David Lynch

con Bill Pullman, Patricia Arquette, Balthazar Getty, Robert Blake, Robert Loggia

Genere Thriller, durata 134 minuti, Stati Uniti 1996

Un capolavoro scintillante e dark, un cult assoluto. Attraversato da ogni tipo di paradosso logico, da situazioni esasperate e da narrazioni concentriche che si avvitano in una spirale inspiegabile, è il film più sofferto, instabile e misterioso di David Lynch.

Martedì 14 marzo – ore 21,15

TRIANGLE OF SADNESS – Palma d’Oro al Festival di Cannes

di Ruben Östlund

con Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Woody Harrelson, Vicki Berlin, Henrik Dorsin

Genere Satirico, durata 149 minuti, Svezia 2022

Una fiaba dark sul narcisismo e il cinismo della società contemporanea e sul disfacimento fisico e morale di ogni classe sociale. Lo spietato ritratto di un mondo che affonda e che in maniera ancor più grottesca cerca di salvarsi.

Martedì 21 marzo – ore 21,15

BONES AND ALL

di Luca Guadagnino

con Taylor Russell, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny

Genere Drammatico, durata 130 minuti, Italia, stati Uniti 2022

Una lunga cavalcata lungo le strade di un’America dimenticata e periferica con protagonisti due giovani “diversi” e il loro disperato bisogno di amore: un grande horror d’autore in forma di road-movie, in cui il sangue scorre e fa palpitare i cuori.

Martedì 28 marzo – ore 21,15

The Fabelmans

di Steven Spielberg

con Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle, Judd Hirsch

Genere Drammatico, durata 151 minuti,Stati Uniti 2022

Un grande e personale atto d’amore verso il cinema e verso la vita che lo “imita”. Una grande storia americana, fatta di sogni, visioni e fiabe, come tutte quelle che Steven Spielberg ha saputo regalarci nei migliori anni della nostra vita.

Martedì 4 aprile – ore 21,15

LE VELE SCARLATTE

di Pietro Marcello

con Juliette Jouan, Raphaël Thierry, Noémie Lvovsky, Louis Garrel, Yolande Moreau. Genere Drammatico durata 100 minuti. Produzione Francia, Italia 2022.

“Vele scarlatte” è un racconto dello scrittore russo Alexandr Grin che è un incoraggiamento a non arrendersi di fronte alle difficoltà, e Pietro Marcello ne rispetta la dimensione favolistica, valorizzandone però anche quella documentaria: fin dall’inizio la narrazione è intessuta di immagini d’archivio che mostrano il ritorno dei soldati e la vita dei primi anni del secolo scorso come un misto di operosità e ristrettezze.