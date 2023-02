Scherma: Cdm. Spadiste azzurre d’argento a Barcellona

Fiamingo, Isola, Navarria e Santuccio ko in finale contro la Corea. ROMA (ITALPRESS) – L'Italia della scherma festeggia l'argento a squadre conquistato dalle spadiste nella prova di Coppa del Mondo di Barcellona. Quarto, invece, il team degli sciabolatori azzurri a Varsavia; ottave le sciabolatrici a Tashkent. A Barcellona il quartetto azzurro torna sul podio dopo la vittoria nella tappa d'esordio a Tallinn e il nono posto di Vancouver. Splendida prestazione del team composto da Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio. La gara dell'Italia è iniziata con la vittoria nel tabellone da 32 contro la Georgia per 45-27. Le azzurre hanno poi superato, dopo una grande rimonta, il Canada per 35-34 nel tabellone delle 16. Nei quarti di finale il team italiano ha avuto la meglio di Hong Kong per 29 a 23. In semifinale la squadra del ct Dario Chiadò si è imposta sulla Cina con il punteggio di 29-20. Le azzurre si sono accontentate dell'argento solo dopo la sconfitta subita per merito della Corea con il finale di 34-27 che non cancella la splendida prestazione offerta dalle spadiste azzurre. La prossima prova di Coppa del Mondo per la spada femminile si disputerà in Cina, a Nanchino nel weekend tra il 24 e il 26 marzo 2023. Si ferma a un passo dal podio invece il quartetto azzurro di sciabola maschile a Varsavia. La squadra composta da Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele e Pietro Torre ha ottenuto un bye nel turno dei 32 per diritto di ranking prima di affrontare la Cina in quello dei 16 e vincere con il punteggio di 45-39. Nei quarti di finale gli azzurri si sono ritrovati di fronte la Francia e dopo un match molto combattuto ne hanno avuto la meglio per 45-43. In semifinale, l'assalto contro l'Ungheria che ha visto prevalere i magiari nelle ultime battute con il risultato di 45-41. Il quartetto italiano è stato sconfitto dagli Stati Uniti d'America per 45-37 nel match per il terzo posto, chiudendo quindi in quarta posizione. Un passo avanti per gli azzurri che avevano concluso al quinto posto la prima prova stagionale a squadre ad Algeri. Una spedizione, quella italiana in Polonia, che ha visto la conquista di due medaglie di bronzo con Luigi Samele e Michele Gallo nella gara individuale, dopo che erano approdati al tabellone principale tutti e 12 gli sciabolatori in gara. L'Italia, infine, chiude all'ottavo posto la prova a squadre di Coppa del Mondo di sciabola femminile andata in scena in Uzbekistan. Sulle pedane di Tashkent la squadra azzurra composta da Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio e Chiara Mormile si è fermata ai quarti di finale contro la Bulgaria, poi vincitrice della manifestazione, per 45-42. In precedenza le azzurre, ammesse di diritto al tabellone da 16, hanno battuto la formazione di Hong Kong con il punteggio di 45-37. Dirottata al tabellone dei piazzamenti, la formazione italiana ha ceduto agli Stati Uniti (45-40) e alla Polonia (45-35) chiudendo così in ottava posizione. Le ragazze del ct Nicola Zanotti hanno mancato l'appuntamento con il podio sul cui erano salite nella prima tappa a squadre della stagione di Coppa del Mondo con il secondo posto di Algeri. – foto Ufficio Stampa Federscherma – (ITALPRESS). pdm/com 12-Feb-23 18:49